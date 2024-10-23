Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    КАК ВСЕ ВЕЛИКИЕ ДОСТАЛИ во власти ----ПРИЕХАЛИ РАБОТАТЬ ПУСТЬ РАБОТАЮТ- ТИПА ВАХТОЙ . ОТРАБОТАЛ НА РОДИНУ .НЕ НАДО ИХ...Мигрантов в Росси...
  • Владимир Тимошков
    Если захотели, достанут..Покушение на Нета...
  • Grandad
    Тюбетейки будут выдавать, в которых мы тогда летом все ходили? Как в фильмах "Тимур и его команда", "Старик Хоттабыч"...Увидеть Москву 19...

Отряды КНДР под Курском перепугали ВСУ. Эксперт Рожин: Бояться надо не их

Отряды КНДР под Курском перепугали ВСУ. Эксперт Рожин: Бояться надо не их

ВСУ испугались северокорейских бойцов под Курском. Военный эксперт объяснил, кого стоит бояться сильнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЖ
Александр Жигилий
Так если спецназ КНДР за 10 минут боя уничтожил 120 бойцов спецназа ВСУ, то есть от чего бояться всушникам! Там ведь не дураки служат!
Ответить
6 час.
ХА
Харченко Александр
Наверное дураки, если до сих пор не развернули оружие в другую сторону
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх