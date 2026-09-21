«Кружочки» в Telegram превратятся в квадраты: мессенджер мощно прокачает видеосообщения — добавят разрешение 480p, 60 FPS и настройку битрейта

Можно будет выбирать и форму видеосообщения — круг или квадрат В бета-версии Telegram 12.10.4 (7095) для Android появился экспериментальный раздел с расширенными настройками видеосообщений, известных как «кружки».
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