В Петах-Тикве изъято свыше 40 кг наркотиков

В результате полицейской операции в Петах-Тикве 22 сентября 2026 года изъято более 40 кг различных наркотиков, задержан подозреваемый в возрасте 20-х лет, материалы направлены на экспертизу, расследование продолжается .
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