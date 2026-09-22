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Московский комсомолец в Израиле

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В Петах-Тикве изъято свыше 40 кг наркотиков

В Петах-Тикве изъято свыше 40 кг наркотиков

 В результате полицейской операции в Петах-Тикве 22 сентября 2026 года изъято более 40 кг различных наркотиков, задержан подозреваемый в возрасте 20-х лет, материалы направлены на экспертизу, расследование продолжается .

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