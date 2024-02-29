Астрономы измерили объём воды в протопланетном диске молодой звезды — её та...

Астрономы измерили объём воды в протопланетном диске молодой звезды — её там хватит на четыре ЗемлиГруппа астрономов из Миланского университета впервые измерила объём и распределение воды в протопланетном диске у молодой звезды.
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