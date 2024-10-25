В Якутии полицейские проводят профилактические мероприятия в рамках акции «Осторожно, мошенники!»

В Нерюнгринском районе полицейские на регулярной основе осуществляют информирование населения о способах обмана, которыми пользуются мошенники, чтобы завладеть денежными средствами доверчивых граждан, однако регистрация дистанционных мошенничеств не прекращается.
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