ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В парке «Останкино» начнутся тренировки проекта «Мой спортивный район»

В парке «Останкино» 1 июня начнется летний сезон городского проекта «Мой спортивный район». В этот раз в Москве бесплатные тренировки будут проходить не только во дворах и парках, но и на крышах районных центров.

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