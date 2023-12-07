Нарышкин: Запад может попытаться максимально затянуть конфликт на Украине

Западные государства могут попытаться максимально затянуть текущий конфликт на Украине. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал BRIEF, выразил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки Российской Федерации.
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