Антисанитария и просрочка:в школьных столовых Башкирии прокуроры нашли массовые нарушения

УФА, 30 мая, ФедералПресс. За первые пять месяцев текущего года прокуроры Республики Башкортостан обнаружили более 430 случаев несоблюдения норм и правил в сфере школьного питания, об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
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