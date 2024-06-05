Чайлдфри вне закона. Осознанную бездетность в России могут признать экстремистской идеологией

В России рассматривается возможность признания чайлдфри — образа жизни без детей — экстремистской идеологией, поскольку «пропаганда сознательной бездетности ведет к отказу от традиционных ценностей, деградации общественных институтов, а также депопуляции населения».
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