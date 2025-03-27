Саперы РФ обнаружили заминированные сюрпризы на временно оккупированных территориях

Командир саперов «Потап» рассказал о коварных методах минирования ВСУ в Курской области. Он отметил использование заминированных подарков, направленных на причинение тяжёлых увечий местным жителям и военным.
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