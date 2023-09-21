Военное обозрение

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Третья с начала суток волна ударов: взрывы гремят на объектах противника в Днепропетровской области

Третья с начала суток волна ударов: взрывы гремят на объектах противника в Днепропетровской области

Российские войска продолжили нанесение ударов по объектам в тыловых районах противника. Это уже третья с начала суток волна ударов, которые наносятся с применением дронов и ракет.

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