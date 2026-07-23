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Мы соседи по планете

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Последние слова великих людей

Последние слова великих людей

Вероятно, многим интересно, о чем они будут думать в последние мгновения своей жизни. Перед лицом смерти каждый размышляет и говорит о своем — кто-то прощается с родными и близкими, другие до самого конца стараются заниматься любимым делом, а третьи не находят ничего лучше, чем произнести какую-нибудь колкость в адрес присутствующих.

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