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SPLETNIK

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Елена Перминова рассказала, почему впервые за 17 лет пропустила Неделю моды в Париже

Елена Перминова рассказала, почему впервые за 17 лет пропустила Неделю моды в Париже

40-летняя модель Елена Перминова, которая рассталась с Тарасом Романовым, рассказала, почему впервые за 17 лет пропустила Неделю моды в Париже.

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