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Шон Стрикленд: «Ковингтон – настоящий кусок дерьма. Ни капли уважения к нему»

«Колби [Ковингтон] – настоящий кусок дерьма. Он облажался в личных отношениях со всеми. Я воспринимаю его как личное оскорбление.

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