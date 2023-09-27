Yeni Şafak: Турция с 1 октября начнет экспорт природного газа в Румынию

Турецкая государственная компания BOTAŞ с 1 октября начинает экспорт природного газа в Румынию. Согласно договору, срок действия которого истекает в 2025 году, Турция рассчитывает поставлять до 4 млн "кубов" газа в сутки, об этом 27 сентября издание Yeni Şafak со ссылкой на заявление компании.