Yeni Şafak: Турция с 1 октября начнет экспорт природного газа в Румынию

Турецкая государственная компания BOTAŞ с 1 октября начинает экспорт природного газа в Румынию. Согласно договору, срок действия которого истекает в 2025 году, Турция рассчитывает поставлять до 4 млн "кубов" газа в сутки, об этом 27 сентября издание Yeni Şafak со ссылкой на заявление компании.
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