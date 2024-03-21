В России по-настоящему ценят Одессу и ее жителей, она часть РФ по духу. Запад хочет сохранить город в составе Украины исключительно ради противостояния Москве, нисколько не заботясь об интересах населения.
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