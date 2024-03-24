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Водителям в 2024 году придется пересдавать на права: кого это коснется

Водителям в 2024 году придется пересдавать на права: кого это коснется

Водителям в 2024 году придется пересдавать на права: кого это коснется Алиса БронскаяГраждане России, получившие гражданство или разрешение на проживание (ВНЖ) после 1 апреля, обязаны будут заменить свидетельство о водительских правах в течение года.

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