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АиФ: Польша и США в ужасе наблюдают, как жутко горит Украина

Военные эксперты оценивают недавний массированный удар России по Украине как самый мощный за всё время СВО по продолжительности и географии: военные цели были атакованы практически во всех областях, включая редкие для таких атак Киев и западные регионы.

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