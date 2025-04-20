«Кровавая баня». Воздушное сражение над Зееловскими высотами

Перевод статьи «Blutbad in der Luft. Die Luftkämpfe über den Seelower Höhen», опубликованной в специальном выпуске-альманахе «Seelower Höhen» военно-исторического журнала «Clausewitz Spezial» 2025.
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