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Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой. У него 5+5 в 8 играх в дебютном плей-офф

Айкел набрал 1+2 в 3-м матче с «Эдмонтоном» и стал 1-й звездой. У него 5+5 в 8 играх в дебютном плей-офф

Форвард «Вегаса» отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (5:1, 2-1).

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