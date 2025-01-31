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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Ну что, вот и наступил последний день января

Ну что, вот и наступил последний день января! Как-то незаметно пролетел зимний месяц и рабочая неделя! С пятницей! Также празднуем: ✨ День веселья на работе + День рождения русской водки – с водкой экспериментировать не рекомендуем, особенно на рабочем месте, а вот повеселиться можно ✨ День рисования солнца на снегу(на чем получится) + День адского холода – как можно больше солнц надо, ребята! Так победим ☀️ ✨ День "Вдохнови свое сердце искусством" + День ювелира – вполне себе парочка.

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