Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что по окончании российско-украинского конфликта Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии