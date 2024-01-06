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Экс-разведчик Риттер: В конце конфликта Одесса и Харьков войдут в состав России

Экс-разведчик Риттер: В конце конфликта Одесса и Харьков войдут в состав России

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что по окончании российско-украинского конфликта Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав РФ.

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