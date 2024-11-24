Отказы депутатам в информации о ходе «секретного» расследования диверсии на «Северных потоках» и постоянные сливы информации в прессу удивительным образом сочетают власти Германии, заявил депутат бундестага из фракции «Альтернатива для Германии» Евгений (Ойген) Шмидт, 24 ноября пишет ТАСС.