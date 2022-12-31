Блогер Кинан Кэхилл умер в возрасте 27 лет

Блогер Кинан Кэхилл, ставший настоящей сенсацией на Youtube в 2010-х годах, умер в возрасте 27 лет. При жизни он страдал от синдрома Марото-Лами - редкой наследственной болезни, последствия которой, предположительно, и стали причиной смерти.