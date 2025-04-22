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Петербургский дневник

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Петербуржцы могут проголосовать за территории для благоустройства

Петербуржцы могут проголосовать за территории для благоустройства

До 12 июня В последней декаде апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства: каждый горожанин старше 14 лет может отдать голос за территорию, где он хотел бы видеть новое благоустроенное общественное пространство, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.

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