Петербуржцы могут проголосовать за территории для благоустройства

До 12 июня В последней декаде апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства: каждый горожанин старше 14 лет может отдать голос за территорию, где он хотел бы видеть новое благоустроенное общественное пространство, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.