В Свердловской области завершился конфликт вокруг госпиталя Тетюхина

Региональные власти согласились в счёт долга принять акции уникального медицинского учрежденияДлившийся два года конфликт вокруг госпиталя Тетюхина, построенного благотворителем в Нижнем Тагиле, завершён.
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