Анонсирован бесплатный многопользовательский extraction-шутер Arena Breakout: Infinite для ПКРазработчик MoreFun Studios, дочерняя компания Tencent Games, анонсировала бесплатный многопользовательский extraction-шутер от первого лица Arena Breakout: Infinite, основанный на “ультрареалистичной франшизе военного симулятора”.
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