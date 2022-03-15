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Третья мировая война началась

Третья мировая война началась

Эпоха предательства и отступления 1985–2013 гг. Результаты начавшейся в 1985 году перестройки и разрядки хорошо известны – поражение в холодной войне с Западом и развал великой державы, за которыми последовала русская цивилизационная катастрофа.

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