РИА Новости: Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за ГА ООН

Секретная служба США в настоящее время работает на пределе своих возможностей, так как ее сотрудники должны обеспечить охрану более 140 высокопоставленных участников 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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