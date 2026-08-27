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Педиатр Османов: гаджеты и малоподвижность ведут к хроническим болезням у детей

Педиатр Османов: гаджеты и малоподвижность ведут к хроническим болезням у детей

Неправильное пищевое поведение, недостаток физической активности, чрезмерное увлечение гаджетами и несоблюдение режима сна и отдыха — четыре привычки детей, которые могут привести к хроническим заболеваниям.

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