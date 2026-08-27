Педиатр Османов: гаджеты и малоподвижность ведут к хроническим болезням у детей

Неправильное пищевое поведение, недостаток физической активности, чрезмерное увлечение гаджетами и несоблюдение режима сна и отдыха — четыре привычки детей, которые могут привести к хроническим заболеваниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии