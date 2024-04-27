Главное за день в Петербурге 27 апреля: поддержка кандидатуры губернатора, пожар в трамвае и случаи кори в СПбГУ

Что произошло в нашем городе в субботу Власть Сегодня художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра Александр Титов поддержал участие Александра Беглова в выборах.
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