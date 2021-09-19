«Думская» явка в Псковской области достигла почти 29%

По данным на 10 часов утра 19 сентября — в заключительный день трехдневного голосования — явка избирателей Псковской области на выборах Госдумы России VIII созыва составляет 28,90% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования.
По данным на 10 часов утра 19 сентября — в заключительный день трехдневного голосования — явка избирателей Псковской области на выборах Госдумы России VIII созыва составляет 28,90% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования.
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