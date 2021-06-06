Тайрон Лю имеет идеальный результат 4-0 в седьмых играх плей-офф

6 июня в Лос-Анджелесе «Клипперс» победили «Даллас» 126:111 в решающем матче первого раунда плей-офф-2021 и вышли в полуфинал Запада, где встретятся с «Ютой».
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