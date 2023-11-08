Помощь бизнес-защитника Чувашии привела к замене штрафа на предупреждение

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков, действуя в пределах должностной компетенции бизнес-омбудсмена, предоставленной Федеральным законом «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», на системной основе выступает в поддержку субъектов предпринимательства по делам об административных правонарушениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии