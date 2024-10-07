Оттачивали навыки спасения: в Петербурге прошли учения-соревнования по поиску и спасению людей в лесу и на воде

Они проводились с 4 по 6 октября Около 250 юных туристов, добровольцев и сотрудников МЧС приняли участие в учениях-соревнованиях по поиску и спасению людей в лесу и на воде, которые прошли с 4 по 6 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии