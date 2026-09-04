В Смоленске возведут жилые высотки вместо аквапарка

Соответствующее разрешение девелоперам на участке вблизи Днепра дал мэр Смоленска У Петропавловского моста на улице Дзержинского, уже в Заднепровском районе в Смоленске, где ещё 10 лет назад планировали создать аквапарк, построят многоэтажки.