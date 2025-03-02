Царьград
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Царьград

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Олимпийский чемпион Сайтиев умер. Подозревают интоксикацию от препарата

Олимпийский чемпион Сайтиев умер. Подозревают интоксикацию от препарата

Волоконце жизни апостола вольной борьбы Бувайсара Сайтиева оборвалась на 50-м году. "Царьград" вспомнил о заслугах Бувайсара Хамидовича, напомнив о его заслугах в спортивной карьере и после её завершения.

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