Олимпийский чемпион Сайтиев умер. Подозревают интоксикацию от препарата

Волоконце жизни апостола вольной борьбы Бувайсара Сайтиева оборвалась на 50-м году. "Царьград" вспомнил о заслугах Бувайсара Хамидовича, напомнив о его заслугах в спортивной карьере и после её завершения.
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