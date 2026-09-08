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Атака 384 украинских БПЛА не задела Тульскую область минувшей ночью

Атака 384 украинских БПЛА не задела Тульскую область минувшей ночью

За минувшую ночь, с восьми часов вечера 7 сентября до восьми часов утра 8 сентября, в небе над российскими регионами перехватили и уничтожили почти 400 вражеских дронов.

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