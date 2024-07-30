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Приток реки Учи очистили от мусора в микрорайоне Кавезино в Пушкино

Приток реки Учи очистили от мусора в микрорайоне Кавезино в Пушкино

На территории городского округа Пушкино прошла акция «Вода России». Глава городского округа Максим Красноцветов и депутат Московской областной думы Михаил Жданов вместе с жителями очистили приток реки Учи от мусора и сухих веток.

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