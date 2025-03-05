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Медведев: прекращение войны на Украине будет крахом для киевского режима

Медведев: прекращение войны на Украине будет крахом для киевского режима

Дмитрий Медведев заявил, что продолжение СВО на Украине неизбежно для краха киевского режима. Нанесение максимального ущерба противнику на земле остается основной задачей России, подчеркнул он на своей странице в "ВКонтакте".

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