В Марьиной Роще прошла акция в День памяти жертв блокады Ленинграда

8 сентября, Россия вспоминает одну из самых трагических дат своей истории. Ровно 85 лет назад, в 1941 году, немецко-фашистские войска захватили Шлиссельбург, замкнув вражеское кольцо вокруг Ленинграда .
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