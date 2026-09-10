В рязанских троллейбусах запустили аудиогиды

В троллейбусах №№ 1, 3, 10 и 16 появились аудиогиды. Как сообщает ГТРК «Ока», они не только объявляют остановки, но и рассказывают об их истории, достопримечательностях, расположенных поблизости, и прежних названиях улиц.
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