Citi повышает рейтинг Индии

Банк Citigroup особо выделил рынок акций Индии для своих инвесторов. Брокерский дом ожидает значительного роста индекс голубых фишек NSE Nifty 50 - основного фондового индикатора этой страны, поэтому повысил ее рейтинг до "выше рынка".
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