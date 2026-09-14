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Zero Hedge

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Arab Spring 2.0? Fuel Riots Erupt In Syria As Instability Spreads Across Mideast

Arab Spring 2.0? Fuel Riots Erupt In Syria As Instability Spreads Across Mideast New footage posted on X shows what appear to be protests, with Israeli news organizations saying the anger is erupting because of skyrocketing fuel costs, reminiscent of the Arab Spring food riots 15 years ago.

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