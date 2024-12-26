В США заявили о неспособности Запада предложить России урегулирование конфликта на Украине

Запад не способен предложить России реальное урегулирование конфликта на Украине. Западная политика направлена на сохранение собственного доминирования в Европе и подготовку к новому противостоянию, рассказал отставной американский дипломат Джим Джатрас, пишет РИА Новости.
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