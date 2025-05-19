Британский экс-депутат: Украинская война закончится сегодня в 15:00 по Гринвичу Полку «Ванг» и «Нострадамусов» прибыло. К таковым теперь, судя по всему, надо относить и Джорджа Гэллоуэя, экс-депутата палаты общин британского парламента. Гэллоуэй «предсказывает» срок окончания украинского вооружённого конфликта. Британский политик, который в самой Британии воспринимается в качестве политического шоумена: Война на Украине закончится сегодня в 10 часов по американскому времени и в 15:00 по Гринвичу. То есть, в Москве в этот момент будет 17:00. Гэллоуэй: Всё произойдёт после звонка Трампа Путину. Это будет очень важный телефонный звонок, который способен привести к всеобъемлющему прекращению огня. Путин объяснит условия России. Среди них, я уверен, никакой Украины в НАТО, её нейтралитет по типу Австрии, уважение прав русскоязычных. При этом Гэллоуэй говорит о том, что Россия «не согласится на 30-дневное перемирие»: Русские не дураки. Они много воевали – против Наполеона, шведов, финнов, Польши и Германии. А сейчас против них ополчились 27 стран НАТО. Гэллоуэй, судя по риторике, остаётся где-то в прошлом, потому что в НАТО уже давно не 27 стран. Ну, а о том, насколько Гэллоуэй – «современный Нострадамус», станет понятно сегодня в 5 часов вечера…

Юрий Ильинов

«Европа помогает Москве»: Путин с уверенностью ответит на звонок Трампа – Bloomberg Высшее руководство России полагает, что перед телефонным разговором с Дональдом Трампом в понедельник у главы государства Владимира Путина есть большая уверенность в своей силе. При этом европейские лидеры пытаются помешать президенту США поспешно заключить сделку, чтобы не допустить победы Москвы. Ситуацию анализируют эксперты агентства Bloomberg. По словам источника издания, сам Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона, которые являются новыми территориями России. Очевидно, это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время разговора двух лидеров, а европейские чиновники обеспокоены тем, что глава США может попытаться навязать урегулирование несмотря ни на что. Таким образом становится понятно, что Москва очень умело использует разные векторы движения Европы и США по конфликту. Фактически, Путину помогает Европа, которая оттягивает заключение сделки, чем дает время России осуществить то, в чем уверен президент РФ. Ему нужно время, и он получает его именно от Европы, не выглядя при этом тем, кто не хочет заключить сделку – в этой неприглядной позиции сейчас как раз бывшие союзники США – говорится в публикации. Аналитики агентства видят лишь одну позитивную перспективу для Запада. По их мнению, риск для Путина заключается в том, что он переоценит свои возможности и побудит Трампа выполнить свою угрозу введения дополнительных санкций, чтобы положить конец тому, что президент США назвал «кровавой баней» на Украине. Только тогда у союзников и самой Украины есть шанс выстоять, в противном случае Москва и Вашингтон найдут общий язык и достигнут соглашения ценой уничтожения Киева.