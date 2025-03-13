Пациенты обратились в Минздрав с просьбой лечить анемию в онкодиспансерах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Представители Всероссийского союза пациентов (ВСП) обратились в Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) с просьбой выделить борьбу с анемией в отдельный вид сопроводительной терапии при онкологии, поскольку эта болезнь часто возникает при лечении рака.
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