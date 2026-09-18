Мы делаем выбор в пользу нашей победы — говорят бойцы. «Мы проголосовали, сделали свой выбор, сделали очевидный выбор в пользу нашей победы, в пользу нашей стабильности, в пользу завтрашнего дня…» — белгородский боец в первый день голосования на выборах в Госдуму дал интервью китайскому ТВ.
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