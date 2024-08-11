Скончалась одна из первых советских олимпийских чемпионок Галина Зыбина

За свою жизнь петербурженка поставила 13 рекордов В субботу, 10 августа, в возрасте 93 лет из жизни ушла чемпионка Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, Заслуженный мастер спорта СССР и жительница блокадного Ленинграда Галина Ивановна Зыбина.