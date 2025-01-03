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Ткачак о 2:4 с «Далласом»: «Позорный хоккей во 2-й половине матча, просто неприемлемый. Из этой игры «Оттава» может извлечь много уроков»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сенаторс» в гостях уступили со счетом 2:4, ведя 2:1 к 30-й минуте.

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